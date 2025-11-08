غدًا التصويت الخاص للانتخابات العراقية.. أكثر من 1.3 مليون عسكري و26 ألف نازح مشمولون

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن عملية التصويت الخاص ستنطلق غداً الاحد في عموم العراق، ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً، وتشمل القوات الأمنية والعسكريين والنازحين المسجلين.

وأوضحت الغلاي، في تصريح لـ كوردستان24، أن عدد الناخبين العسكريين المشمولين بالتصويت الخاص يبلغ 1,313,980 ناخباً، موزعين على 809 مراكز اقتراع تضم 4,501 محطة اقتراع في مختلف المحافظات.

كما أشارت إلى أن المفوضية أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية لضمان سير العملية بسلاسة، مع توفير فرق فنية لمتابعة أي طارئ قد يحدث أثناء الاقتراع.

وفيما يخص النازحين، أكدت الغلاي أن عددهم يبلغ 26,538 ناخباً سيصوتون في 27 مركز اقتراع تضم 97 محطة اقتراع، مع اتخاذ إجراءات خاصة لتيسير مشاركتهم نظراً لظروفهم الاستثنائية.

وختمت الغلاي بالقول إن المفوضية ملتزمة بإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، داعية جميع المشمولين بالتصويت الخاص إلى المشاركة الواسعة بما يعزز مسار العملية الديمقراطية في العراق.

وانطلق اليوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في عموم العراق الصمت الانتخابي، قبل يوم من التصويت الخاص المقرر غداً الأحد، ويومين من التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أن الصمت الانتخابي سيبدأ اعتباراً من الساعة السابعة من صباح اليوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، استعداداً لعملية التصويت الخاص والعام.

وكانت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات قد انطلقت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، واستمرت حتى صباح اليوم السبت، مع بدء فترة الصمت الانتخابي.

وقبل انطلاق الحملات بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً يتنافسون على 329 مقعداً في مجلس النواب العراقي.