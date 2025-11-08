مقتدى الصدر يعلق بشأن محاولات شراء الأصوات قبيل التصويت الخاص

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نقل صالح محمد العراقي، المعروف بأنه المقرّب والواجهة الإعلامية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رسالة جديدة تتعلق بموقف التيار من الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتي يسبقها التصويت الخاص يوم غد الأحد.

وكان مقتدى الصدر قد أعلن في وقت سابق مقاطعة الانتخابات بشكل كامل، مؤكداً عدم دعم أي مرشح أو قائمة.

وفي السياق ذاته، نقل العراقي تحذيرات الصدر من محاولات شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين بطرق غير قانونية.

وقال العراقي في الرسالة المنشورة عبر منصات التواصل المرتبطة بالتيار: "قيل إن بعض الجهات تشترط على الناخبين تصوير ورقة الاقتراع مقابل أموال وعطايا. فخذوا الأموال إن كان ذلك يجوز قانونياً، ثم بعد التصوير أبطلوا الورقة بأي كتابة لتُلغى، وبذلك لا تعطون صوتكم لمن أراد شراءه".

وأضاف: "بهذا تكونون قد حرمتم الجهة المعنية من المال ومن الصوت معاً".

وختم العراقي رسالته بتأكيد موقف الصدر: "نحن على موقفنا في المقاطعة".

وأعلن مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات، معتبراً أن الأجواء الحالية "لا تسمح بإجراء انتخابات عادلة".

ويواصل الصدر عبر الرسائل المنقولة التأكيد على عدم دعم أي جهة سياسية أو قائمة انتخابية.

وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تصوير ورقة الاقتراع وإفسادها عمدًا يعد مخالفة قانونية واضحة، وقد يعرض مرتكبها للمحاسبة.

وتدعو المفوضية جميع الناخبين إلى الالتزام بضوابط العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.