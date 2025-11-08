المحافظات الجنوبية تسجّل نسب استلام متدنية لبطاقات الناخب وتحذيرات من تأثيرها على المشاركة الانتخابية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية توزيع بطاقات الناخب البايومترية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025. وقد بلغت نسبة التوزيع الإجمالية على مستوى البلاد 77.6% خلال فترة التحديث الممتدة من 23 أيلول وحتى 8 تشرين الثاني 2025.

وبحسب الإحصائية الرسمية التي صدرت اليوم من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تم إصدار 3,583,697 بطاقة جديدة، جرى توزيع 2,781,326 بطاقة منها، بينما ما تزال 802,371 بطاقة غير مستلمة في مراكز التوزيع داخل المحافظات.

محافظات بنسب توزيع منخفضة

وعلى الرغم من تقدّم العملية في العديد من المحافظات، فإن عدة محافظات سجّلت نسبًا متدنية في استلام البطاقات، الأمر الذي يثير مخاوف من تأثير ذلك على نسب المشاركة يوم الاقتراع. ومن أبرز هذه المحافظات:

المحافظة نسبة استلام البطاقات

النجف 56% (الأدنى على مستوى البلاد)

المثنى 62.5%

بابل حوالي 65%

القادسية حوالي 65%

وتشير هذه الأرقام إلى وجود فجوة كبيرة بين المحافظات من حيث جاهزية الناخبين، الأمر الذي يتطلب تكثيف حملات التوعية والتواصل المباشر مع الأهالي لضمان تسلم البطاقات قبل موعد الانتخابات.

بغداد والبصرة تتصدران بعدد البطاقات غير المستلمة

من حيث العدد الإجمالي للبطاقات التي ما تزال في المراكز، جاءت:

بغداد (الرصافة والكرخ) في المرتبة الأولى بأكثر من 241 ألف بطاقة غير مستلمة.

البصرة بأكثر من 100 ألف بطاقة لم تُسلم.

ذي قار بما يزيد عن 60 ألف بطاقة غير مستلمة.

وتعد هذه الأرقام مؤشراً يحتاج إلى متابعة حثيثة، خصوصًا في المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

في المقابل: محافظات حققت نسبًا مرتفعة

في الجهة الأخرى، سجلت بعض المحافظات نسب استلام مرتفعة تعكس استعدادًا مبكرًا لخوض العملية الانتخابية، من أبرزها:

دهوك بنسبة 95%

أربيل و نينوى بنسبة 91.9%

الأنبار بنسبة 90%

تكشف هذه الفجوة بين المحافظات عن تفاوت واضح في الوعي الانتخابي والاستعداد التنظيمي. ومع اقتراب موعد الاقتراع، تبرز الحاجة إلى: حملات تحفيزية ميدانية وإعلامية مع تسهيل إجراءات الاستلام وتوجيه فرق متنقلة للمناطق ذات الاستجابة الضعيفة, كون استلام بطاقة الناخب يمثل الخطوة الأولى لضمان مشاركة فعلية في العملية الديمقراطية المقبلة.