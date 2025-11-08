ريباز حملان: بغداد تمتنع عن إرسال رواتب كوردستان لأسباب سياسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، اليوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها تجاه بغداد، وأن عدم إرسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية يعود لأسباب سياسية ويُعد ظلماً بحق شعب كوردستان.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، عرض حملان أحدث المعلومات بشأن ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان والخلافات المالية بين أربيل وبغداد.

وفيما يتعلق برواتب شهر أيلول، قال حملان إن حكومة إقليم كوردستان أبدت استعدادها الكامل لوضع 120 مليار دينار إضافية من الإيرادات غير النفطية في حساب وزارة المالية الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، في حال قررت بغداد صرف رواتب شهر أيلول قبل الانتخابات، إلا أنها لم تتخذ هذا القرار حتى الآن.

ورفض حملان التبريرات التي تسوقها الحكومة الاتحادية بشأن عدم إرسال الرواتب، مؤكداً أن "الحديث عن وجود أزمة مالية غير صحيح"، مبيناً أن العراق ينفق شهرياً نحو ثمانية تريليونات دينار على رواتب الوزارات، بينما تبلغ مجموع رواتب إقليم كوردستان فقط 960 مليار دينار، أي ما يعادل تقريباً ميزانية وزارة التربية العراقية وحدها.

وأضاف أن "جميع المشكلات الفنية بين أربيل وبغداد تم تجاوزها، إذ أرسلت حكومة إقليم كوردستان قوائم الرواتب وميزان المراجعة الشهري، وبالتالي فإن ما تقوم به بغداد تجاه الإقليم سياسي بحت ويُعد ظلماً واضطهاداً بحق شعب كوردستان".

وأشار حملان إلى أن أكثر من 7 ملايين و500 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان تم بيعها عبر شركة "سومو"، وأن حكومة كوردستان ما تزال ترسل شهرياً 120 مليار دينار من إيراداتها المحلية إلى بغداد، وهو مبلغ يفوق ما تطالب به الحكومة الاتحادية بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية.

وفي ختام تصريحه، أوضح أن وفداً من وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد بعد الانتخابات البرلمانية العراقية مباشرة، لإجراء مباحثات حول ملف الرواتب.