تركيا تبدأ إعداد قانون يتيح عودة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني إلى ديارهم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شرعت تركيا العمل في إعداد قانون جديد يتيح عودة آلاف من عناصر حزب العمال الكوردستاني ومدنيين إلى ديارهم من معاقلهم في جبال إقليم كوردستان، ضمن إطار مفاوضات تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع في الشرق الأوسط ومصدر في حزب سياسي كوردي داخل تركيا، أن مشروع القانون سيضمن الحماية للعائدين، دون أن يشمل عفواً عاماً عن الجرائم التي ارتكبها المقاتلون السابقون، مع احتمال إرسال بعض القيادات إلى دول ثالثة ضمن خطة أوسع للتسوية.

وتُعدّ إعادة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني وعائلاتهم من قواعدهم في جبال قنديل إلى تركيا، واحدة من آخر العقبات أمام عملية السلام التي انطلقت قبل نحو عام، بهدف وضع حد لصراعٍ تسبب بمقتل قرابة 50 ألف شخص.

وأشار المسؤول في الشرق الأوسط، الذي تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن التشريع المنتظر الذي سيسمح بعودة المقاتلين والمدنيين على دفعات منفصلة، قد يُعرض على البرلمان التركي خلال الشهر الجاري.

وكان حزب العمال الكوردستاني قد تخلى رسمياً عن كفاحه المسلح ضد الدولة التركية في أيار/مايو ليضع بذلك حداً لأربعة عقود من نزاع أودى بقرابة 50 ألف شخص من الجانبين.

وأعلن الحزب الشهر الماضي سحب آخر مقاتليه من تركيا إلى جبال قنديل بإقليم كوردستان، ليكمل بذلك المرحلة الأولى من عملية السلام التي بدأت قبل عام.

ودعا حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، ثالث أكبر أحزاب البرلمان، إلى بدء المرحلة الثانية "وهي الخطوات القانونية والسياسية".