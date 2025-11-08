مؤسسة بارزاني الخيرية تطلق مشروع سداد الديون لـ 115 محلاً في ثلاثة أقضية بأربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن اليوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في مقر مؤسسة بارزاني الخيرية بأربيل، عن مشروع سداد وإغلاق دفاتر الديون المستحقة على عدد من أصحاب المحال التجارية في أقضية بيرمام وشقلاوة وحرير، وذلك بمبادرة من مؤسسة بارزاني الخيرية وبالتنسيق مع القائممقاميات والجهات المعنية.

وجرت المراسم بحضور أوميد خوشناو محافظ أربيل، وموسى أحمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، إلى جانب قائممقامي الأقضية الثلاثة، ورئيس غرفة التجارة، وعدد من رجال الأعمال والتجار.

وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للمشروع مليار و29 مليون و955 ألف دينار، حيث سيُسدَّد من خلاله دين 115 محلاً تجارياً، ليستفيد منه 5,773 عائلة، تحصل كل عائلة على مبلغ 500 ألف دينار لتسوية ديونها المتراكمة ضمن دفاتر الديون المعروفة محلياً بـ "تێنووسي".

دعم للعائلات وأصحاب المحال معاً

وفي كلمة خلال الحفل، قدّم محافظ أربيل تهانيه لمؤسسة بارزاني الخيرية على تنفيذ هذا المشروع الإنساني، معرباً عن تقديره للمتبرعين والجهات المشاركة، وللقائممقامين والأجهزة الأمنية على تعاونهم في إنجاح المبادرة.

وأوضح أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي دفعت العديد من المواطنين والموظفين إلى الاستدانة من أصحاب المحال خلال فترات تأخر الرواتب والأزمة المالية.

أثر اجتماعي مضاعف

وأشار المحافظ إلى مثل شعبي يقول: "الدَّين يُعمِّر بيتين"، مضيفاً: "ما تقوم به مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم لا ينعكس فقط على استقرار آلاف العائلات، بل يدخل الفرح والطمأنينة لدى أصحاب المحال الذين واصلوا عملهم رغم كل التحديات".

ويعد هذا المشروع واحداً من أكبر المبادرات الخيرية ذات البعد الاجتماعي المباشر خلال الفترة الأخيرة، ويأتي ضمن جهود مؤسسة بارزاني الخيرية في تعزيز التكافل المجتمعي ومساندة الشرائح المتضررة في إقليم كوردستان.