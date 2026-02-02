وزير الخارجية السوري يستقبل وفداً من المجلس الوطني الكوردي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني في العاصمة دمشق وفدًا من المجلس الوطني الكوردي برئاسة محمد إسماعيل.

حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وفق ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السورية.

وشدّد الشيباني على حقوق المواطنين الكورد في سوريا، بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية ويحفظ خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية ضمن سوريا الموحدة.

كما رحّب الوفد بالمرسوم الرئاسي رقم /13/ باعتباره خطوة مهمة لحصول الكورد على حقوقهم.