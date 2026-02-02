قائد وحدات حماية المرأة تشيد بموقف إقليم كوردستان تجاه الهجمات على غرب كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت القائد العام لوحدات حماية المرأة (YPJ)، روهلات عفرين، في رسالة مصورة، أن الهجمات والخطط "الوحشية" التي استهدفت "روج آفا" (غرب كوردستان)، واجهت عوائق كبرى وفشلت في تحقيق أهدافها، بفضل المقاومة التاريخية والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الكوردي في أجزاء كوردستان الأربعة.

ووجهت عفرين في رسالتها تحية إجلال وتقدير لشعب إقليم كوردستان (باشوور)، مثمنةً الموقف القومي والوطني الذي أبداه الكورد هناك في مواجهة الهجمات.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات لم تكن مجرد عمليات عسكرية فحسب، بل كانت محاولة تهدف إلى محو المكتسبات، الثقافة، اللغة والهوية الكوردية.

وقالت: إن رد فعل الشعب ومقاومة المقاتلين أثبتت للعالم أن كوردستان وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن إرادة شعبنا لن تنكسر.

وشددت قائد وحدات حماية المرأة على أن المقاومة التي أُبديت، ولاسيما الريادة الاستثنائية للمرأة، كانت السبب الأساسي خلف إخفاق الأعداء في الوصول إلى مآربهم.

وأضافت: اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تبرز الحاجة لأن نعتمد على أنفسنا ونحمي ذواتنا، فوحدتنا هي قوتنا الأعظم.

وفي ختام رسالتها، تعهدت روهلات عفرين بأن تواصل وحدات حماية المرأة النضال حتى الرمق الأخير لحماية الأرض وكرامة الشعب.

وقالت: لن نقبل بالاستسلام أو الاحتلال أبداً، فطريقنا هو النصر ولا شيء غير النصر". واختتمت خطابها بالشعار الرمزي "المرأة، الحياة، الحرية" (Jin, Jiyan, Azadî) كرمز لاستمرار مسيرة ثورتهن.