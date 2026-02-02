إدارة منفذ "حاجي عمران" تعلن حظر استيراد الطماطم إلى إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معبر "حاجي عمران" الحدودي مع إيران، اليوم الاثنين، توجيه إخطار رسمي إلى كافة التجار والشركات والمستوردين، يقضي بحظر استيراد محصول الطماطم إلى أراضي إقليم كوردستان بشكل كامل، وذلك بناءً على قرار وزارة الزراعة والموارد المائية وبالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي حكومة الإقليم لتنظيم السوق المحلية، وإيجاد توازن دقيق بين المحاصيل المستوردة والإنتاج المحلي.

وذكر البيان الصادر عن إدارة المنفذ، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 6 شباط 2026، وسيبقى سارياً إلى إشعار آخر.

ودعت إدارة المعبر جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام التام بالتعليمات الجديدة، مؤكدة أنه لن يُسمح بدخول أي شحنات من محصول الطماطم عبر المنافذ الحدودية إلى أسواق الإقليم، بانتظار صدور توجيهات جديدة من وزارة الزراعة.

وتعتمد حكومة إقليم كوردستان سنوياً "رزنامة زراعية" تتضمن سلسلة قرارات تقضي بمنع استيراد المحاصيل التي يتوفر فيها اكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلي.

ويهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى دعم المزارعين الكوردستانيين وحماية أسعار المنتجات الوطنية من التضخم أو الانهيار، ومنع تعرض الفلاحين لخسائر مادية، بما يسهم في تعزيز القطاع الزراعي كركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني.

ويشير قرار حظر الاستيراد في هذا التوقيت إلى وفرة المعروض من محصول الطماطم في المزارع والبيوت البلاستيكية داخل الإقليم بما يسد حاجة السوق الاستهلاكية.

ومنفذ حاج عمران الحدودي يقع شمال شرق محافظة أربيل في ناحية حاج عمران المجاورة لمحافظة أذربيجان الغربية في إيران، يقابل منفذَ حاج عمران، منفذُ تمرجين (بيرانشهر) الإيراني.