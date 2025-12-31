كوردستان على موعد مع الثلوج والأمطار مجدداً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- توقعت دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء 31 کانوون الأول 2025، طقس الإقليم لـ 48 ساعة المقبلة بتأثر المنطقة بالمنخفض الجوي البارد و المصحوب بالغيوم الركامية على فترات.

فيما توقعت الأنواء الجوية أن تكون السماء غائمة كلياً بحلول منتصف نهار الغد مع تساقط كميات من الثلوج وهطول للأمطار تشمل أجزاء عدة من مناطق الإقليم لتشمل محافظة دهوك، إدارة زاخو المستقلة، ميركسور، العمادية (ئامێدی)، إدارة سوران، مع أجزاء من إدارة رابرين وجبل سفين ضمن محافظة أربيل.

وأشارت الأنواء الجوية في الإقليم إلى فرص مواتية لتساقط أمطار مصحوبة بكميات من الثلوج على مناطق عدة من البلاد، فيما ستنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي.

أما الرياح فستكون متوسطة جنوبية شرقية شديدة إلى متوسطة تبلغ فيها سرعة هبوب الرياح من10 إلى 25 كيلومترا في الساعة.

أما بخصوص يوم غد الخميس الأول من كانون الثاني 2026 فتوقعت المديرية العامة للأنواء الجوية طقساً غائماً بالكامل مع تأثر بموجة ثلوج تشمل عموم محافظة دهوك، إدارة زاخو المستقلة، ميركسور/ العمادية (ئامێدی)، إدارة سوران، إضافة إلى أجزاء من إدارة رابرين وقمم جبل سفين ضمن محافظة أربيل.

مع تساقط أمطار خفيفة فيمل تشتد حدتها أحياناً، خاصة خلال ساعات المساء.

كما توقعت الهيئة سرعة متوسطة للرياح الجنوبية الشرقية، فيما تبقى مديات الرؤية بين 7 إلى 9 كيلومترا، بينما تقل مستويات الرؤية في مناطق المغطاة بالثلوج لتتراوح بين 3 حتى 5 كيلومترا.

وفيما يلي أعلى الدرجات المتوقعة للحرارة في أغلب مناطق الإقليم:



أربيل: 8 درجات مئوية

السليمانية: 6 درجات مئوية

دهوك: 4 درجات مئوية

زاخو: 4 درجات مئوية

کرکوك: 10 درجات مئوية

حلبجة: 6 درجات مئوية

گرمیان: 13 درجة مئوية