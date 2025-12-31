بعيداً عن "الذهب الأسود".. تمور البصرة تحكي قصة 1600 صنف

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في قلب مدينة البصرة، وتحديداً في شارع "بشار" التاريخي، يقع المركز الرئيسي لتجارة التمور، حيث لا تُقاس ثروة المدينة بالنفط فحسب، بل بتنوع بيولوجي مذهل يضم أكثر من 1664 نوعاً من التمور.

في زيارة لموفد كوردستان24، هيمن دلو الى البصرة، زار أحد المحال المتخصصة وقام صاحبها بأعطاء شرح لـ "نوادر التمور".

مشيراً إلى أن البصرة تنفرد بمنتجات تراثية مثل "المدبس البصراوي"، الذي يعد رفيق الشتاء الأول، حيث يُطبخ التمر مع الدبس والحبة الحلوة وعرق الحار لمدة ثلاث ساعات ليمنح الجسم طاقة ودفئاً استثنائيين.

ويستعرض المحل أصنافاً تشتهر بها المدينة، بدءاً من "البرحي" البصراوي ذائع الصيت، و"أصابع العروس" التي تتميز بحلاوتها الخفيفة ونكهتها الراقية، وصولاً إلى "الخيارية" و"المعسل الأبيض" الذي يُصنع من الدبس الأصلي والبرحي.

ولا تقتصر الجودة على التمور الخام، بل تمتد للصناعات التحويلية مثل "حلاوة نهر خوز" الشهيرة، المكونة طبيعياً من الدبس والراشي (الطحينة) فقط.

أما للباحثين عن الفخامة، فيبرز تمر "المجهول" البصراوي كأغلى الأصناف، حيث يتراوح سعر الكيلو منه بين 20 إلى 25 ألف دينار، بينما تتوفر خيارات صحية لأصحاب الحمية ومرضى السكري مثل تمر "الرزيز" و"فحل الإبراهيمي".