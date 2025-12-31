محافظ أربيل يروي قصة مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، يتابع بشكل مباشر ومستمر مشكلات ومطالب المواطنين، حتى وإن كانت تلك المشكلات بسيطة.

وقال محافظ أربيل إن مشكلات المياه في بعض المناطق، وشكاوى المواطنين، وانقطاع الكهرباء، وعدم اكتمال الطرق والجسور، كلها قضايا يتم التحدث عنها، وفي جميع هذه الحالات يتدخل رئيس الحكومة بنفسه بشكل مباشر ويتابعها ميدانياً.

ولتعزيز حديثه، استعرض خوشناو مثالاً حيّاً، مشيراً إلى أنه خلال زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى أربيل، أولى رئيس الحكومة اهتماماً بمشكلة تتعلق بعدد من الشباب.

وقال خوشناو: في أحد الأيام زارت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أربيل، وكنا نستقبلها في المطار، وكانت هناك أيضاً فعالية شبابية في قاعة الشهيد سعد عبد الله، وخلال ذلك الوقت، تابع رئيس الحكومة الموضوع، وأُبلغ بأن عدداً من الشباب قدموا إلى مبنى المحافظة ولم يُسمح لهم بالدخول بسبب الإجراءات الأمنية، فطلب الإسراع في معالجة مشكلتهم.

وأكد محافظ أربيل أن هذا مجرد مثال بسيط، وأن هناك أمثلة أكبر وأكثر عدداً تُظهر مدى اطلاع رئيس حكومة إقليم كوردستان بدقة على قضايا ومشكلات المواطنين، وحرصه على متابعتها ومعالجتها بشكل مباشر.