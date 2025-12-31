رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بحلول العام الميلادي الجديد 2026

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025، تهنئةً بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، وفيما يلي نصها:

مع إطلالة السنة الميلادية الجديدة 2026، نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات إلى عموم مواطني إقليم كوردستان والكوردستانيين كافة، متمنين للجميع عاماً مليئاً بالأفراح ومفعماً بالطمأنينة والمسرّات.

لقد طوى العام المنصرم صفحاته على حزمة من المكتسباتِ وباكورة من المشاريع الاستراتيجية المهمة، رغم ما اكتنفه من تحديات وعقبات جمة. وبفضل الله تعالى، ثم بثبات شعب كوردستان الأبي وصموده، تمكنا من المضي قدماً في مسيرة الإصلاح الحكومي على مختلف الصعد، ولا سيما تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة، ومعالجة مشكلة شح المياه، وتشييد مزيد من الطرق والجسور، وترسيخ دعائم البنية التحتية المالية والمصرفية، ونحن ماضون في عزمنا على تقديم أفضل الخدمات لعموم مواطني كوردستان.

ونتطلع بهذه المناسبة إلى انبثاق التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان آملين أن يكون ذلك في أقرب وقت مع تجاوز العراقيل المُفتعلة التي أعاقت إكمال هذا الاستحقاق للأسف الشديد؛ إذ يجب ألّا يُضَحَّى بالمصالح العليا لكوردستان بعد اليوم من أجل مصلحة أي طرف كان. كذلك يحدونا الأمل في الوقت ذاته بتشكيل الحكومة الاتحادية في المنظور القريب، بما يراعي مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.

مبارك للجميع العام الجديد، وكل عام وأنتم بألف خير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2025/12/31