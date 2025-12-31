داعيةً الجهات المتأخرة للمراجعة.. المالية العراقية تستكمل تمويل رواتب شهر كانون الأول

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، عن استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الأول الجاري، داعيةً الجهات المتأخرة للمراجعة.

وقالت دائرة المحاسبة في الوزارة في بيان إنها استكملت "إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الأول الجاري".

وجددت الوزارة دعوتها لوحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لم تنهِ إجراءاتها بعد، إلى مراجعة مقر دائرة المحاسبة فوراً؛ وذلك لاستكمال متطلبات التمويل المتبقية واستلام كتب التمويل الخاصة بها لضمان صرف الرواتب دون تأخير.