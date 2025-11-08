الولايات المتحدة توجّه رسالة جديدة إلى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، أن واشنطن تنظر بتفاؤل إلى مستقبل العراق وترى فيه بلدًا يسير نحو الازدهار.

مشددًا على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل إبعاده عن هيمنة الميليشيات.

وكتب سافايا، على حسابه في منصة “إكس” أن الولايات المتحدة تنظر إلى مستقبل العراق بإيجابية، نظرًا لشعبه النشيط والمبدع.

وأشار إلى أن العراق شهد خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا، وفي الوقت ذاته يستعد لمرحلة جديدة من ترسيخ الديمقراطية، داعيًا الجميع إلى العمل معًا من أجل حماية هذا التقدم.

وأكد سافايا أن الحكومة الأميركية تواصل دعمها للعراق كلما اتخذ خطوات نحو التطور والاستقرار.

معربًا عن أمله في أن يكون العراق بلداً يتمتع بالسيادة، بعيدًا عن الميليشيات والجماعات المسلحة، وهو ما يمثل مصدر سرور للجميع.

وتُعد تصريحات سافايا تأكيدًا على الموقف الأميركي الداعي إلى إنهاء نفوذ الميليشيات والجماعات المرتبطة بإيران، في وقت شارك فيه العديد من هذه الفصائل في العملية الانتخابية، وشكلت قوائم وتحالفات خاصة لتحقيق هذا الهدف.

يأتي ذلك، تزامناً من تصريحٍ لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكّد فيها أن ستة فصائل عراقية مصنفة على أنها "ممنوعة" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لن تكون ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة.

وقال فؤاد حسين، في مقابلة مع قناة "الحدث"، إن الجانب الأمريكي أصدر قراراً بتصنيف هذه الفصائل ضمن قائمة "الممنوعين".

وأشار إلى أنه من الضروري أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لضمان علاقات دبلوماسية مستقرة للعراق مع المجتمع الدولي، وتسهيل التعامل مع مختلف الدول.