انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- افتتحت صباح اليوم الأحد، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي.

ووفقا لمفوضية الانتخابات فأن عملية التصويت الخاص ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1313890 ناخباً عسكرياً.

وأكدت أن "عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة".

كما سيشمل التصويت الخاص النازحين أيضا حيث ستستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26538 ناخباً نازحاً في 97 محطة اقتراع بـ27 مركزاً للاقتراع.

