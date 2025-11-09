الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" السبت، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوري الى البيت الأبيض، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأفادت وكالة "سانا" بـ"وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية".

ويتوقّع أن توقّع دمشق خلال هذه الزيارة اتفاقا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي تقوده واشنطن، كما كان أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وتعتزم الولايات المتحدة في الوقت نفسه إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في سوريا فرانس برس.

وتسعى سوريا التي خرجت من نزاع مدمّر دام 14 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.

وقبيل هذه الزيارة، شطبت الولايات المتحدة الجمعة رسميا الشرع من قائمة الإرهاب، قبل أيام من زيارته إلى واشنطن وعداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه أيضا.

وقبل عام فقط، كان الشرع الملقّب حينها بأبي محمد الجولاني، يتزعّم هيئة تحرير الشام المنبثقة عن الفرع السوري لتنظيم القاعدة. وفرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات في العام 2013 بصفته زعيما لهذا التنظيم.

وقاد التنظيم ومعه فصائل أخرى العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر.

وأجرى الشرع أول زيارة له إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث ألقى كلمة، لكن زيارته إلى واشنطن هي الأولى لرئيس سوري.

من المقرر أن يناقش ترامب والشرع كذلك المفاوضات المباشرة بين السلطات السورية واسرائيل.

وحضّ ترامب في أيار/مايو الرئيس السوري على الانضمام إلى الاتفاقات الابراهيمية وهي عملية شهدت في العام 2020 تطبيع العديد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.

وأعلن الشرع في أيلول/سبتمبر أن المفاوضات مع اسرائيل تهدف إلى التوصل لاتفاق أمني تنسحب بموجبه اسرائيل من مناطق في جنوب سوريا تقدّمت إليها بعد سقوط الأسد وأن توقف غاراتها.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر تعرّضت سوريا للعديد من الغارات الاسرائيلية والتوغّلات في جنوب البلاد، بدون أن تردّ عليها.

AFP