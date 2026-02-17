تنفيذ مشروع طريق "كوري - شقلاوة - قنديل" بكلفة 90 مليار دينار

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في إطار اهتمام حكومة إقليم كوردستان بقطاع الطرق والإعمار، يتواصل العمل في مشروع الطريق الاستراتيجي "كوري - شقلاوة - قنديل"، إذ يُعدّ هذا المشروع من أهم المشاريع في المنطقة، ويجري تنفيذه بواسطة كفاءات محلية وبجودة عالية.

يبلغ طول الطريق الجديد 10 كيلومترات، ويتم إنشاؤه بمسارين (ذهاب - إياب). فضلاً عن إنشاء ثلاثة تقاطعات حديثة عليه، لتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحامات.

يتألف جزء رئيسي من المشروع من نفقين (ميراوا وموران)، وهما قيد الإنشاء، ويتم إنجازهما بطريقة حديثة ووفقاً للمعايير الدولية.

تم حتى الآن إنجاز أحد جانبي الطريق، فيما يسير العمل بشكل مكثّف لإكمال الجانب الآخر منه.

وتم تخصيص ميزانية 90 مليار دينار لهذا المشروع. ومن المتوقع إنجاز المشروع بالكامل، ليكون متاحاً لابناء المنطقة والسائحين قبل الموعد المحدد، نتيجة سرعة سير العمل والالتزام بالخطط الموضوعة.