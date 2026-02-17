وفاة الممثل الأميركي روبرت دوفال عن 95 عاما

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- توفي الممثل روبرت دوفال الذي اشتهر بدور محامي المافيا البارع في فيلم "العراب" وخطف الأنظار بأدائه شخصية الكولونيل المولع بركوب الأمواج في فيلم "أبوكاليبس ناو"، عن عمر يناهز 95 عاما، حسبما أعلنت زوجته الاثنين.

وقالت لوتشانا دوفال في بيان "بالأمس ودّعنا زوجي الحبيب، وصديقي العزيز، وأحد أعظم ممثلي عصرنا. رحل بوب بسلام في منزله".

كان دوفال صريحا في كلامه، غزير الإنتاج، وبعيدا عن الأضواء. فاز بجائزة أوسكار لأفضل ممثل، ورُشِّح لها ست مرات.

على مدار مسيرته الفنية التي امتدت لستة عقود، تألق في أدوار بطولة وأخرى ثانوية، وأصبح في النهاية مخرجا.

وقالت لوتشانا دوفال "بالنسبة للعالم، كان ممثلا حائزا على جائزة أوسكار، ومخرجا وروائيا. أما بالنسبة لي، فقد كان ببساطة كل شيء. لم يكن شغفه بفنه يضاهيه إلا حبه العميق للشخصيات، ولتناول الطعام الشهي والجلوس مع الأصدقاء".

حاز دوفال جائزة أوسكار عام 1983 عن دوره كمغنٍّ ريفي أصبح مدمنا على الكحول في فيلم تندر ميرسيز (Tender Mercies).

لكن من أبرز الأدوار التي لعبها شخصية توم هايغن مستشار المافيا الهادئ والوفي، في أول جزءين من سلسلة "العراب" (The Godfather)، وشخصية الكولونيل وليام كيلغور في فيلم فرانسيس فورد كوبولا عن حرب فيتنام "ابوكاليبس ناو" (Apocalypse Now) عام 1979.

في هذا الفيلم الذي رُشّح دوفال عنه لجائزة أوسكار وجعله نجما لامعا بعد سنوات من أداء أدوار ثانوية، ينطق دوفال بواحدة من أشهر عبارات السينما على الإطلاق ويقول "أحب رائحة النابالم في الصباح" بينما تقصف طائرات حربية أميركية تحلق على ارتفاع منخفض صفا من الأشجار على شاطئ البحر حيث يرغب في ممارسة رياضة ركوب الأمواج.

ووصفت الناقدة السينمائية إيلين مانشيني دوفال ذات مرة بأنه "الممثل الأكثر كفاءة من الناحية الفنية، والأكثر تنوعا وإقناعا على الشاشة في الولايات المتحدة".

AFP