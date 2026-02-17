نيجيريا تعلن وصول مئة عسكري أميركي في إطار تعزيز التعاون لإرساء الأمن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية الإثنين أن نحو مئة عسكري أميركي بصدد الانتشار في البلاد في إطار تعزيز التعاون لمكافحة انعدام الأمن.

ولم تكشف الوزارة متى وصل "مدربو الجيش الأميركي" أو الموعد المرتقب لوصولهم.

وجاء في بيان الوزارة "تود رئاسة أركان الدفاع الإعلان عن وصول نحو 100 من عناصر الجيش الأميركي مع معداتهم إلى مطار باوتشي".

ولفتت إلى أن وصول العسكريين "مخطط له" ويأتي تلبية لـ"طلب رسمي قدّمته الحكومة الاتحادية في نيجيريا إلى الحكومة الأميركية لدعم متطلبات تدريب عسكري جلية ومحدّدة، وتقديم الدعم التقني وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع عناصر القوات المسلحة النيجيرية".

تواجه نيجيريا منذ زمن تمردا جهاديا في شمالها الشرقي، ونزاعا بين مزارعين ورعاة في مناطق الشمال الأوسط، وأعمال عنف يمارسها انفصاليون في الجنوب الشرقي، وعمليات خطف مقابل فدية في الشمال الغربي.

في الأشهر الأخيرة، انتقدت الولايات المتحدة عجز نيجيريا عن وقف العنف، وندد رئيسها دونالد ترامب بما وصفه بـ"اضطهاد" المسيحيين، في حين أن الهجمات التي تنفذها جماعات جهادية وعصابات إجرامية تطال المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

في 25 كانون الأول/ديسمبر، شنّ الجيش الأميركي ضربات جوية في ولاية سوكوتو النيجيرية. وقالت السلطات النيجيرية لاحقا إن العملية نُفّذت بالتنسيق معها واستهدفت جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي ما يتّصل بالانتشار المعلن، قالت رئاسة أركان الدفاع في نيجيريا إن العناصر الأميركيين "هم خبراء تقنيون يؤدون مهامهم حصريا في إطار استشاري وتدريبي. وليسوا قوات قتالية".



المصدر: فرانس برس