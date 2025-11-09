المتحدث باسم قوات الزيرفاني: عملية تصويت قوات البيشمركة تسير بشكل منظم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قال ديدوان خورشيد، المتحدث باسم قوات الزيرفاني، اليوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025، في تصريح لكوردستان24، تفاصيل عملية تصويت قوات البيشمركة.

وبحسب التصريح، بدأت عملية التصويت في الساعة السابعة صباحاً وتُجرى وفق جدول محدد. هذا الجدول وُضع لجميع القوات لكي يدلي كل منهم بصوته في الوقت المخصص له، وهذا الالتزام بالنظام يهدف إلى منع الازدحام وظهور أي مشاكل في مراكز الاقتراع.

كما قال: القادة والبيشمركة مستعدون للتصويت بشكل منظم في مواقعهم، وهذا يدل على التزام جميع القوات بالعملية. حتى الآن، جرت العملية بشكل عام دون أي مشاكل، لكن بما أنها لا تزال في بدايتها، من المتوقع معرفة ما إذا ستظهر أية مشكلات تقنية لاحقاً.

إحدى المشاكل المحتملة هي مشكلة بصمة الإصبع. بالإضافة إلى ذلك، تم التعهد بأن نظام "فيس آي دي" (التعرف على الوجه) سيُستخدم كوسيلة للمساعدة في حل هذه المشكلة. نأمل ألا تحدث أي مشكلة من هذا النوع.

وافتتحت صباح اليوم الأحد، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي.

ووفقا لمفوضية الانتخابات فأن عملية التصويت الخاص ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1313890 ناخباً عسكرياً.

وأكدت أن "عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة".

كما سيشمل التصويت الخاص النازحين أيضا حيث ستستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26538 ناخباً نازحاً في 97 محطة اقتراع بـ27 مركزاً للاقتراع.

