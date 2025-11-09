قائد قوات زيرفاني: هذه الانتخابات ستكون تجربة مهمة لعموم العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أدلى قائد قوات زيرفاني، عزيز ويسي، بتصريحٍ لقناة كوردستان24 تطرق فيه إلى سير عملية التصويت الخاص، موجّهًا في الوقت نفسه رسالة إلى قوات البيشمركة والمواطنين.

وقال ويسي: اليوم صوتنا واحد، ولا يوجد أي فرق بين القائد والبيشمركة." وتمنى أن يتوجه البيشمركة إلى صناديق الاقتراع بشكل هادئ ومنظم، كما هو الحال دائمًا، وأن يحافظوا على انضباطهم.

وأكد قائد قوات زيرفاني أن هذا اليوم مهم جدًا لجميع العراق وإقليم كوردستان ووصفه بأنه يوم تاريخي.

وأشار إلى أن البيشمركة استقبلوا العملية بحماس، وتمنى في يوم التصويت العام في 11/11 من هذا الشهر أن يشارك المواطنون بنفس الحماس والنشاط.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الانتخابات، بسبب وجود تنافس كبير، ستكون تجربة مهمة في عموم العراق، وتمنى النجاح للعملية ولكوردستان.

وفيما يتعلق بالواجب الأمني، أوضح ويسي أن أكثر من 500 من البيشمركة مع القوات الأمنية في حالة استعداد ويشكلون خط الدفاع الثالث بعد الشرطة والأسايش.

وأضاف أنه إذا حدث أي طارئ أو حدث غير مرغوب فيه، سيتم إبلاغ البيشمركة للتعاون مع القوات الأخرى.

وفي ختام حديثه، جدد قائد زيرفاني التأكيد على أن "عمل البيشمركة هو التضحية، ودائماً ضحوا بأنفسهم لكي يعيش المواطنون في سلام وسعادة".

وافتتحت صباح اليوم الأحد، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي.

ووفقا لمفوضية الانتخابات، فأن عملية التصويت الخاص ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1.313.890 ناخباً عسكرياً.

وأكدت أن "عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مركز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة".

كما سيشمل التصويت الخاص النازحين، حيث ستستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26.538 ناخباً نازحاً في 97 محطة اقتراع بـ27 مركزاً.