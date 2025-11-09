مراسل كوردستان24: مشكلة تقنية في مركز اقتراع ببغداد تعرقل التصويت

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد سيف علي، مراسل كوردستان24 في بغداد، أن عملية التصويت الخاص تجري بهدوء.

وقال علي من داخل أحد مراكز الاقتراع: على الرغم من أن المركز يشهد ازدحامًا كبيرًا منذ الساعة السابعة صباحًا، إلا أن نسبة المشاركة حتى الآن قليلة جدًا. في هذا المركز، الذي يملك فيه ألفان وأربعمائة شخص حق التصويت، تمكن فقط نحو ثمانية وثلاثين شخصًا من التصويت حتى الآن. والسبب الرئيسي لذلك يعود إلى وجود مشكلة تقنية في أحد أجهزة المركز، والتي لم تُحل حتى لحظة إعداد هذا الخبر

وافتتحت صباح اليوم الأحد، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي.

ووفقا لمفوضية الانتخابات فأن عملية التصويت الخاص ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1313890 ناخباً عسكرياً.

وأكدت أن "عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة".

كما سيشمل التصويت الخاص النازحين أيضا حيث ستستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26538 ناخباً نازحاً في 97 محطة اقتراع بـ27 مركزاً للاقتراع.