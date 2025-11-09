تحركات إسرائيلية ليلية داخل الأراضي السورية في ريف القنيطرة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد تحركات إسرائيلية برية داخل الأراضي السورية، تمثّلت بتوغّل عدد من الآليات العسكرية في مناطق بريف القنيطرة، خلال الساعات الماضية.

ووفقًا للمرصد، دخلت ست آليات عسكرية إسرائيلية منطقة الحفاير باتجاه أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي، بالتزامن مع توغّل أربع آليات أخرى للقوات الإسرائيلية التي أنشأت حاجز تفتيش بين قريتي الصمدانية الشرقية وخان أرنبة في الريف ذاته.

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال الأشهر الأخيرة، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الانتقالية بشأن التطورات الأخيرة.

وسبق أن رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت، توغّل دورية عسكرية إسرائيلية داخل قرية المشيرفة وصولًا إلى قرية العجرف بريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزًا لتفتيش المدنيين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، دون ورود معلومات عن توقيف أي شخص منهم.