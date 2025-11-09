رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير فنلندا الجديد لدى العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، سفير فنلندا الجديد لدى العراق آنتي بوتكونين.

وفي مستهل اللقاء، قدَّم رئيس الحكومة التهنئة للسفير بمناسبة توليه منصبه، وتمنى له التوفيق في مهامه، وأعرب عن استعداد حكومة الإقليم لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمته الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب السفير الفنلندي عن استعداد بلاده التام لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف الميادين.

كما ناقش الجانبان إصلاحات حكومة إقليم كوردستان، ومجمل الأوضاع في العراق، وآخر التحضيرات المتخدة للانتخابات النيابية الاتحادية.