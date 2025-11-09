الصدر يدعو لمقاطعة الانتخابات ويحذر: انتخاب "المجرّب" تجذير لـ"الأفسد"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في بيان حاسم نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، جدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، دعوته لمقاطعة الانتخابات، مستندًا إلى حجج دينية وتاريخية وسياسية، ومحذرًا من أن إعادة انتخاب الوجوه السياسية السابقة "المجرّبة" لا يعني سوى ترسيخ الفساد وهيمنته.

وافتتح الصدر بيانه، الذي حمل وسمي #مقاطعون و #أنقذوا_العراق، بالقول: "لقد قاطعتْ فاطمةُ الزهراء عليها السلام الفساد.. فكانت أول المقاطعين"، في إشارة رمزية تهدف إلى إضفاء شرعية دينية وتاريخية على خيار المقاطعة. وأضاف: "وقاطع أميرُ المؤمنين الظلمَ والفسادَ فكان سيّد المصلحين. ولنا فيهم أسوة حسنة".

وشدد على أن منهجه السياسي يقوم على مبدأ مغاير تمامًا، وهو "دفع الفاسد بالأصلح"، مؤكدًا أن المشاركة في انتخاب الشخصيات التي سبق لها تولي المسؤولية وفشلت، هي بمثابة تمكين للفساد وتجذير له في مفاصل الدولة.

وفي ختام بيانه، حمّل الصدر المسؤولية الوطنية لجميع العراقيين، بما في ذلك "القوات الأمنية البطلة"، لإنقاذ العراق من واقعه الحالي، منهياً تغريدته بعبارة "والسلام ختام"، في رسالة تؤكد على موقفه النهائي من العملية السياسية بشكلها الراهن.