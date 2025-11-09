مشرف إدارة سوران المستقلة: أنشأنا غرفة عمليات لمراقبة التصويت

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد هەڵگورد شيخ نجيب، مشرف إدارة سوران المستقلة، أن عملية التصويت الخاصة في تلك المنطقة، تجري بنجاح كبير ولم تطرأ أية مشاكل.

وقال شيخ نجيب للصحفيين، بدأت العملية في الساعة السابعة صباحاً في 14 مركزاً و61 محطة اقتراع، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة 17,842 شخصاً.

وأضاف: "تم إنشاء غرفة عمليات لمراقبة سير العملية بشكل مستمر، وحتى الآن لم تحدث أية مشكلة إدارية أو تقنية." وأشار إلى أن المشاكل التي ظهرت في الانتخابات السابقة، مثل مشكلة البصمة وعدم قراءة البطاقة البيومترية، لم تظهر في هذه الانتخابات. فقط حالتان تتعلقان بـ "التعرف على الوجه" حدثتا وتمت معالجتهما فوراً، وقال: "يمكنني القول إن عملية التصويت في إدارة سوران المستقلة كانت خالية من المشاكل، بنسبة مئة بالمئة".

هەڵگورد شيخ نجيب وصف التصويت اليوم بأنه "اختبار جيد جداً" وقال: "هذا دليل على أن تلك المشاكل لن تحدث في الانتخابات العامة." وتمنى في يوم 11 من هذا الشهر أن يشارك المواطنون بحماس مثل القوات الأمنية. كما أكد استمرار غرفة العمليات في مراقبة مراكز التصويت العامة وحل أي مشكلة من خلال التواصل المباشر مع اللجنة.

وأضاف أنه لا توجد أي مشكلة في التنقل داخل المدن والأقضية، وطلب من المواطنين أن يكونوا منتبهين في حال حدوث أي حالة حتى يساعدوا في الوصول إلى مراكز التصويت.