الأمم المتحدة من مخيمات النزوح في دهوك: نراقب سير الانتخابات لضمان نزاهتها وفق الدستور

منذ ساعة

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على دعمها ومراقبتها الدقيقة للعملية الانتخابية العراقية لضمان سيرها بسلاسة وشفافية. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها ممثل البعثة، إقبال سيدو، إلى أحد المراكز الانتخابية المخصصة للنازحين في مخيم شاريا بمحافظة دهوك.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح سيدو أن زيارته تهدف إلى الاطلاع المباشر على سير عملية الاقتراع في مخيمات النزوح، مشيدًا بالجهود المبذولة لتنظيم العملية. وأكد أن "هذه الانتخابات تُدار وتُنظّم بشكل كامل من قبل السلطات العراقية"، مشيرًا إلى أن دور الأمم المتحدة يتركز على الدعم والمراقبة لضمان التزام العملية بالمعايير الدستورية والقانونية.

وأضاف سيدو: "إن حضورنا هنا يأتي للتأكيد على الأهمية التي توليها الأمم المتحدة لضمان سير هذه الانتخابات بسلاسة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون الانتخابي".

وفي ختام جولته، وجه ممثل "يونامي" الشكر لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القائمين على المركز الانتخابي، متمنيًا التوفيق لجميع الناخبين والمرشحين في هذا الاستحقاق الوطني المهم. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات البعثة الأممية لمراقبة الانتخابات في مختلف أنحاء العراق، لا سيما في المناطق التي تضم تجمعات سكانية ذات ظروف خاصة كالنازحين.