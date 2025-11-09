تقرير منتصف النهار لمفوضية الانتخابات... نسبة الإقبال في كوردستان تتجاوز 75% وتدنيها في الجنوب

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت صباح اليوم عملية التصويت الخاص لانتخاب مجلس النواب العراقي لعام 2025، حيث شهدت المراكز الانتخابية إقبالاً كبيراً من منتسبي القوات الأمنية والنازحين في مختلف أنحاء العراق. وأظهر تقرير منتصف اليوم الصادر عن الجهات المشرفة على الانتخابات أن نسبة المشاركة الإجمالية للتصويت الخاص بلغت 60%، بينما سجلت محافظات إقليم كردستان أعلى نسب إقبال على مستوى البلاد.

مؤشرات أولية إيجابية

بحسب تقارير مراكز الاقتراع في كافة المحافظات، أدلى 805,941 ناخباً من القوات الأمنية بأصواتهم حتى منتصف نهار اليوم، من أصل 1,313,980 ناخباً خاصاً مسجلاً. كما شارك في التصويت 10,206 ناخبين من النازحين بنسبة بلغت 38%. وتمت العملية الانتخابية في 9,539 مركز اقتراع تضم 43,887 محطة انتخابية موزعة في عموم العراق.

إقليم كوردستان يتصدر المشهد

تصدرت محافظات إقليم كوردستان المشهد بأعلى نسب مشاركة في التصويت الخاص، مما يعكس تفاعلاً كبيراً من قبل القوات الأمنية في الإقليم، وجاءت النسب كالتالي:

السليمانية: 78%

أربيل: 77%

دهوك: 76%

أداء المحافظات الأخرى

في العاصمة بغداد، بلغت نسبة المشاركة في التصويت الخاص 47%، كما شهدت تصويت النازحين المسجلين فيها بنسبة مشاركة وصلت إلى 38%. وسجلت محافظة نينوى نسبة مشاركة مرتفعة بلغت 68%، بينما تراوحت النسب في معظم المحافظات الأخرى بين 50% و 60%، حيث سجلت كركوك 61%، والبصرة 52%.

وتشير هذه الأرقام الأولية إلى سير العملية الانتخابية للتصويت الخاص بسلاسة وتنظيم عاليين، وتُعَد مؤشراً إيجابياً على مدى اهتمام المواطنين بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، مع ترقب بدء التصويت العام في الأيام المقبلة.