اعتقال شقيق نائب محافظ الأنبار وآخرين بتهمة شراء بطاقات وأصوات انتخابية لقائمة الحلبوسي

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني بأن قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على قاسم العسل، شقيق نائب محافظ الأنبار وأحد القياديين في حزب تقدم، برفقة شخص آخر متهم بالترويج للحزب وشراء بطاقات انتخابية في قضاء العامرية بمحافظة الأنبار.

وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن نشاطات تتعلق بمحاولة التأثير على الناخبين وشراء أصوات لصالح الحزب.

وفي السياق ذاته، أعلنت القوات الأمنية في الأنبار إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، أحدهم منتسب أمني، أثناء محاولتهم شراء بطاقات انتخابية داخل مدرسة الهدى في قضاء الحبانية.

كما تمكنت قوة أمنية أخرى من اعتقال عدد من الأشخاص قرب عدد من المدارس في المحافظة، كانوا يقومون بشراء أصوات انتخابية مقابل 50 ألف دينار عراقي للصوت الواحد.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال مستمرة، فيما تم نقل المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة الخاصة بالجرائم الانتخابية.