اللجنة الأمنية للانتخابات في أربيل توجه بمنح العاملين في القطاع الخاص ساعتين للتصويت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت اللجنة الأمنية للانتخابات في أربيل، اليوم الاثنين، بياناً دعت فيه أصحاب الشركات وأرباب العمل في القطاع الخاص إلى منح الموظفين والعمال إجازة لمدة ساعتين يوم غدٍ الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، لتمكينهم من المشاركة في عملية التصويت العام.

وجاء في البيان: نهيب بجميع الشركات وأرباب العمل ضمن حدود محافظة أربيل أن يتيحوا لموظفيهم وعمالهم فرصة التوجّه إلى صناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الديمقراطي بحرية تامة، خلال فترة التصويت العام التي تُعدّ حقاً دستورياً لكل مواطن".

مشددة على أن "أي صاحب عمل أو شركة في القطاع الخاص تمنع موظفيها من الذهاب للتصويت، يمكن الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم (07504469129) – العقيد نهاد".