أحدث النتائج للتصويت الخاص في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- وفقاً لأحدث نتائج فرز الأصوات في التصويت الخاص في إقليم كوردستان، والتي حصلت عليها كوردستان24؛ حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 90,957 عن جميع الدوائر الانتخابية. ومع احتساب دائرتي كركوك ونينوى أيضاً، بلغ مجموع أصوات الحزب أكثر من 94,000 صوت.

وأدناه، قائمة بأصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وتيار الموقف، في الدوائر الثلاث لانتخابات إقليم كوردستان:

1. الحزب الديمقراطي الكوردستاني

إجمالي الأصوات في إقليم كوردستان: 90,957 صوتًا

دائرة أربيل: 46,398 صوتًا

دائرة دهوك: 39,332 صوتًا

دائرة السليمانية: 5,227 صوتًا

٢. الاتحاد الوطني الكوردستاني:

إجمالي الأصوات في إقليم كوردستان: 71,942

توزيع الأصوات حسب الدائرة الانتخابية:

دائرة السليمانية: 61,740 صوتاً

دائرة أربيل: 9,320 صوتاً

دائرة دهوك: 882 صوتاً

تيار الموقف (ڕەوتی هەڵوێست)

3. توزيع الأصوات:

إجمالي الأصوات في إقليم كوردستان: 6,886 صوتاً

توزيع الأصوات حسب دائرة الانتخابات:

دائرة السليمانية: 4,288 صوتاً

دائرة أربيل: 2,073 صوتاً

دائرة دهوك: 525 صوتاً