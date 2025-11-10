توزيع ألفي قطعة أرض على الموظفين ضمن حدود محافظة أربيل اليوم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- لا تزال عملية توزيع الأراضي متواصلة منذ عام، وفي المراحل الثلاث الماضية حتى الآن، تم توزيع حوالي 26 ألف قطعة أرض على الموظفين ضمن حدود محافظة أربيل.

وأعلنت شكريه عباس، مديرة التخطيط في أربيل، في تصريح لقناة كوردستان24، اليوم اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025: أن "الاستعدادات انتهت، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً".

وقالت عباس: تم توفير ألفي قطعة أرض في هذه المنطقة للموظفين، والتي تقع في شمال غرب أربيل، وعلى طريق أربيل - دهوك، وبالتنسيق مع فريق وكالة جايكا اليابانية وبإشرافنا العام ستوزع على الموظفين، ونحن ملتزمون باستمرار العملية حتى استلام آخر موظف للأرض.

وأضافت: "لا داعي للقلق إذا لم يكن اسم الموظف ضمن هذه القائمة، لأن لديهم المرحلة الخامسة والسادسة أيضاً، وبلا شك سيستفيدون جميعاً".

وتابعت: "بالأمس وزعنا 15 ألف قطعة أرض ضمن حدود كسنزان، بنصلاوة، دارتو، وفي الأسبوع الماضي وزعنا ألفي قطعة أرض في سيبيران".

وفي ختام حديثه، قال مدير التخطيط في أربيل: "على المواطنين متابعة شاشة كوردستان24 . خلال ساعتين سيتم الإعلان عن الأسماء بحضور وزير البلدية ومحافظ أربيل".

في حدود أربيل، سيستفيد 70 ألف موظف ومواطن من الحصول على الأرض؛ منهم 35 ألفاً تابعين لرئاسة بلدية أربيل، وفي المراحل القادمة سيستفيد الباقون أيضاً.