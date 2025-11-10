نقابة الجيولوجيين: مشروع "روناكي" أحدث تغييراً جذرياً وإيجابياً في جودة هواء العاصمة أربيل

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشفت نقابة الجيولوجيين في كوردستان خلال تقرير علمي جديد أن مشروع "روناكي" تسبب في تغيير جذري وإيجابي في جودة هواء مدينة أربيل وأنقذ المدينة من خطر التلوث.

التقرير، الذي أعده عدد من خبراء البيئة، قارن حالة هواء أربيل في يناير 2024 قبل تنفيذ المشروع، ونوفمبر 2025 بعد تنفيذ المشروع.

بحسب التقرير، قبل تنفيذ المشروع، كان هواء أربيل ملوثاً بشكل ملحوظ بسبب تشغيل آلاف المولدات في الأحياء، حيث بلغ تركيز الجسيمات العالقة مثل PM₁₀ حوالي 128 ميكروغرام في المتر المكعب، وهو أعلى بكثير من المعيار الذي وضعته منظمة الصحة العالمية البالغ 45 ميكروغرام، مما شكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين.

بعد تنفيذ مشروع "روناكي" وإيقاف معظم المولدات، أظهرت البيانات تحسناً كبيراً، حيث انخفض تركيز الجسيمات العالقة (PM) بشكل ملحوظ: انخفضت نسبة PM₁₀ بنسبة 79.6% وPM₂.₅ بنسبة 76.7%، واقترب هواء أربيل من المعايير العالمية. كما اقتربت نسبة المواد السامة من الصفر، حيث انخفضت نسبة الهيدروكربونات الضارة مثل TVOC وHCHO بنسبة 99.9%.

وانخفض مستوى ثاني أكسيد الكربون CO₂ بنسبة 23%.

ويؤكد التقرير أن هذه النتائج لا تشكل دليلاً قاطعاً على أن أربيل خرجت من "منطقة الخطر للتلوث"، وأن السكان الآن يتنفسون هواءً أنقى، مما يقلل من مخاطر مشاكل التنفس والقلب.

وفي الختام، تدعو النقابة الجهات المعنية إلى الاستمرار في المراقبة ودعم المشاريع البيئية الأخرى للحفاظ على هذا الإنجاز المهم.