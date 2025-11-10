سداداً للديون.. بيع 13 عقارًا من 'چاڤی لاند' في مزاد علني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الإدارة التنفيذية الثانية في السليمانية، أنه سيتم بيع جميع عقارات مشروع 'چاڤی لاند' السياحي في مزاد علني. جاء هذا القرار بناءً على طلب وزارة كهرباء حكومة إقليم كوردستان بهدف استرداد الديون المستحقة على الشركة.

وبحسب بيان رسمي من الإدارة العامة لكهرباء السليمانية، فإن مبلغ دين وزارة الكهرباء على الشركة لتشغيل المشروع السياحي يبلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانين مليون وسبعمائة وعشرة آلاف دينار، بالإضافة إلى رسوم التنفيذ.

ويشمل المزاد (13) عقاراً من المشروع، وجميعها تقع في قطاع (1) من ملكندي ودباشان.

تفاصيل المزايدة:

مدة المزاد: تستمر العملية لمدة 30 يوماً، وتبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة.

الزمان والمكان: تُجرى المزايدة يومياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر إدارة تنفيذ السليمانية 2.

المتطلبات للمشاركة: يجب على كل من يرغب في المشاركة دفع وديعة قانونية بنسبة 10% من قيمة العقارات المقدّرة في القسم المالي. كما يجب عليه تقديم بطاقة الهوية الوطنية وإثبات محل السكن.

جميع رسوم التسجيل وإيجار المزاد تقع على عاتق المشتري.

جدير بالذكر أن المديرية العامة للبنوك التجارية في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة الإقليم، أشارت في بيان سابق إلى بيع حوالي 60 عقارًا تابعة لشركة "چاڤي" من خلال المزاد العلني، بهدف استرداد ديون البنوك الحكومية التي تجاوزت 91 مليار دينار. وقد تم تخصيص جزء من هذه الديون كشروط مسبقة للشركة، لكن بسبب عدم دفع ديون الخدمات مثل الكهرباء والماء والضرائب، ارتفع المبلغ.