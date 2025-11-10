مصدر لكوردستان24: جماعة العدل توجّه تنظيماتها لدعم قائمة ريان الكلداني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- صرّح مصدر خاص لكوردستان24 أن اجتماعاً عقد في قضاء بردرش بتاريخ 9 تشرين الثاني 2025، ضمن إطار الاتفاق غير المعلن بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية. الاجتماع حضره الملا جواد، السكرتير الخاص لعلي بابير، الذي نقل قرار بابير القاضي بإلزام جميع تنظيمات الجماعة في محافظة نينوى بالتصويت لأسير إبراهيم، مرشح قائمة ريان الكلداني.

وبحسب المصدر، أكد ممثل علي بابير بشكل صريح خلال الاجتماع أن الاتفاق مع الاتحاد الوطني بشأن دعم مرشحي قائمة ريان الكلداني سيُطبّق أيضاً في مناطق كركوك وأربيل والسليمانية.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، ينطلق يوم غد الثلاثاء التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة غلاي، لكوردستان24، أن يوم غد الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، في تمام الساعة 07:00 صباحًا، سيُجرى التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي، بمشاركة 20 مليون و 63 ألف و 773 ناخبًا في محافظات العراق وإقليم كوردستان. وقد تم تجهيز 8,703 مركز اقتراع و 39,285 محطة تصويت لهذا الاقتراع.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية أن التصويت سيستمر حتى الساعة 06:00 مساءً من نفس اليوم ولن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، لأن الصناديق الإلكترونية ستُغلق تلقائيًا في ذلك الوقت.

ووفقًا للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، ستُعلن النتائج الأولية لانتخابات البرلمان العراقي في مؤتمر صحفي بعد 24 ساعة من التصويت العام.