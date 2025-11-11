السوداني يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في جميع المؤسسات الحكومية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجَّه رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية الاتحادية، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية داخل البلاد، باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في تقديم الخدمات أو تنفيذ الواجبات المناطة بها دون توقف.

وبحسب التوجيه، يشمل القرار الوزارات والهيئات الرسمية كافة، فيما تستمر مؤسسات خدمية وأمنية وصحية ومرافق حيوية في العمل وفق خططها التشغيلية المعتادة.