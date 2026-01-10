بجهود استثنائية.. فرق المرور والطرق تنجح في تأمين حركة السير على طريق بنجوين رغم موجة الثلوج

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مرور السليمانية، اليوم الجمعة، عن نجاح فرقها الميدانية بالتعاون مع دوائر الطرق والجسور في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة السليمانية وقضاء بنجوين، وذلك عقب موجة تساقط الثلوج التي اجتاحت المنطقة.

وأفادت المديرية في بيان لها، بأن عمليات تنظيف الطريق وتأمينه بدأت منذ الساعة الثانية فجراً بإشراف مباشر من مدير مرور بنجوين وكافة الكوادر المختصة، وبالتنسيق الوثيق مع قائممقام القضاء ومديرية الطرق والجسور في بنجوين، فضلاً عن التعاون مع الفرق الفنية في السليمانية.

وأكد البيان أن هذه الجهود المشتركة حالت دون وقوع أي اختناقات مرورية أو معوقات تذكر، مشيراً إلى أن حركة السير للمركبات بين السليمانية وبنجوين تسير الآن بشكل طبيعي تماماً ودون أي عوائق.