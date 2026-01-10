قتلى وجرحى من الطرفين.. عمليات انغماسية وتسلل متبادل في الشيخ مقصود

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026، عن آخر التطورات الميدانية المتسارعة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، مشيراً إلى اندلاع مواجهات عنيفة تخللتها عمليات تسلل متبادلة.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أفاد عبد الرحمن بأن قوات الأمن الداخلي (الأسايش) نفذت عملية تسلل استهدفت مواقع تابعة للجيش العربي السوري. وفي المقابل، حاولت مجموعات مسلحة موالية للحكومة السورية التسلل إلى عدة مبانٍ سكنية داخل الحي، مما أدى إلى نشوب حرب شوارع واشتباكات مباشرة (وجهاً لوجه) داخل المناطق المأهولة بالسكان.

وأكد مدير المرصد سماع دوي انفجارات متتالية هزت المنطقة نتيجة المواجهات، مؤكداً وقوع خسائر بشرية في صفوف الجانبين. وبحسب التقارير المؤكدة، سقط عدد من القتلى والجرحى من عناصر "الأسايش" والمجموعات المسلحة التابعة للنظام السوري.

هذا وتعيش المنطقة حالة من التوتر الشديد، حيث لا تزال الاشتباكات المتقطعة مستمرة على عدة محاور في حي الشيخ مقصود، في وقت تسعى فيه الأطراف المتصارعة لفرض سيطرتها على أبنية ومواقع استراتيجية داخل الحي.