ترامب: الاستحواذ على غرينلاند ضرورة استراتيجية لمواجهة نفوذ روسيا والصين

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عزمه التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتملّك جزيرة غرينلاند، مشددا على أن الولايات المتحدة ستحقق هدفها "باللين أو بالشدة"، رغم تأكيد كوبنهاغن المتكرر أن الإقليم الواقع في القطب الشمالي ليس للبيع.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أنا معجب بالدنمارك أيضا، ويجب أن أخبركم أنهم كانوا لطفاء جدا معي"، مضيفا: "لكن كما تعلمون، وصولهم إلى هناك بسفينة قبل 500 عام لا يعني أنهم يملكون الإقليم".

وتابع الرئيس الأميركي: "أود أن أبرم صفقة بالطريقة السهلة، ولكن إذا لم نفعل ذلك باللين، فسنفعله بالشدة".

وجدد ترامب إصراره على ضرورة استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار حماية الأمن الأميركي من تهديدات محتملة من الصين وروسيا.

وقال: "لا يمكننا السماح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند. هذا ما سيفعلانه إذا لم نفعل نحن ذلك".

وكان البيت الأبيض قد رفض استبعاد الخيار العسكري للسيطرة على غرينلاند، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس "يدرس" شراء الجزيرة، من دون تحديد الشكل الذي قد تتخذه هذه الصفقة.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أقر ترامب بأنه قد يضطر للاختيار بين الحفاظ على وحدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو السيطرة على الإقليم الدنماركي.

وتأتي هذه التصريحات بعدما شددت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن على أن بلادها عضو في حلف الناتو، محذّرة من أن أي هجوم أميركي على دولة عضو في الحلف من شأنه أن "ينهي كل شيء".