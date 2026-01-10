المبعوث الأميركي: ملتزمون بحماية المدنيين ودعم وقف النار في حلب

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، عن التزام بلاده بدعم الجهود الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب السلمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حلب، وضمان أمن وحماية كافة المدنيين.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ جمع باراك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي.

وبحث الوزير الصفدي والسفير باراك آخر المستجدات في سوريا، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر لدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى ضمان أمن سوريا وسيادتها ووحدتها واستقرارها، والحفاظ على حقوق وسلامة جميع المواطنين السوريين.

كما ناقش الجانبان التطورات في مدينة حلب، حيث أكدا التزام المملكة والولايات المتحدة بدعم الجهود الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب السلمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حلب، وضمان أمن وحماية كافة المدنيين.

وشدد الجانبان على ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق 10 آذار 2025، الذي سبق أن التزمت به كل من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأكد الصفدي وباراك استمرار الجهود المشتركة لتنفيذ خارطة الطريق الرامية لإنهاء الأزمة في السويداء وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، وهي الخارطة التي اعتُمدت في سوريا بتاريخ 16 أيلول 2025، والتي شددت على ضرورة التوصل إلى حل شامل للوضع في السويداء.