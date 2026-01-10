بتهمة الرشوة.. الحبس سنتين لمسؤول في شركة نفط الشمال بكركوك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، صدور حكم بالحبس بحق مسؤول في شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك، إثر ضبطه متلبساً بجرم الرشوة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها اليوم (10 كانون الثاني 2026)، أن فريقاً من مكتب تحقيق كركوك تمكن من إلقاء القبض على رئيس إحدى اللجان في شركة نفط الشمال، وذلك من خلال كمين محكم نُصب له أثناء تسلمه مبلغاً مالياً.

وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت عن قيام المسؤول بمساومة أحد المقاولين والضغط عليه لطلب مبلغ قدره 5000 دولار أمريكي، مقابل منحه الموافقات الرسمية اللازمة لإنشاء ملعب لكرة القدم ومشروع سياحي.

وأضافت الهيئة أن عملية الاعتقال نفذت بموجب أمر قضائي، حيث ضُبط المتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بتسليم كتاب الموافقة وتسلّم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه.

وأشار البيان إلى أنه بعد إحالة القضية إلى محكمة جنايات كركوك واستعراض كافة الأدلة والإثباتات، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بحبس المتهم لمدة سنتين وفقاً للقوانين النافذة.