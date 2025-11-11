أوميد صباح: ما يهم الديمقراطي الكوردستاني هو الحفاظ على الهوية الكوردستانية لكركوك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، في مؤتمر صحفي، أن المطلب الأول للحزب الديمقراطي الكوردستاني من أهالي كركوك هو أن يصوّتوا لحماية هوية المدينة الكوردستانية.

مضيفاً: نحن في الحزب ننظر إلى هذا الموضوع بأهمية كبيرة، وهو في صلب جميع أعمالنا السابقة.

وأشار إلى أنه بعد إعلان نسبة مشاركة المواطنين في عملية التصويت منتصف اليوم، "أجرينا حوارات مع جميع الأطراف والجهات والتيارات، من أجل رفع نسبة المشاركة."

وأكد أن "بعد جهود الحزب في تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة في عملية التصويت، ارتفعت النسبة بشكل ملحوظ، لكنها ما زالت دون مستوى توقعاتنا، لذلك أوجّه نداءً إلى أهالي كركوك للتوجه إلى صناديق الاقتراع حتى لا يُفقد حقهم الدستوري."

وقال صباح إن "رسالتنا في الحزب إلى جميع الأطراف هي أن نعمل معاً وبالتنسيق لحماية الهوية الكوردستانية لكركوك، وبعد ذلك يمكن لكل طرف وقوة سياسية أن تعمل على تنظيم حزبها كما تشاء، لكن أؤكد مجدداً أن الأهم الآن هو حماية الهوية الكوردستانية لمدينة كركوك."

كما أوضح رئيس ديوان مجلس الوزراء أن "منذ بدء عملية التصويت وحتى الساعة 12 ظهراً، سجلنا ثماني ملاحظات قانونية لدى المفوضية، تتضمن في جوهرها مطالبتنا بضمان الحقوق القانونية للمواطنين في التصويت."

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وقال مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان نبرد عمر، لكوردستان24، بأن الاستعدادات للانتخابات العامة قد اكتملت. وأوضح أن العملية ستكون من الساعة 7:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً.

وأضاف: "لدينا في إقليم كوردستان مليونان و800 ألف ناخب، موزعون على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع. جميع الاستعدادات قد اكتملت، وتم إرسال أجهزة الاقتراع، كما تم الانتهاء من أوراق الاقتراع وسجل الناخبين، وتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة."

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّا فقط هذا العام، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.