اللجنة الأمنية العليا بإقليم كوردستان تدعو المواطنين إلى الالتزام بالسلوك المدني بعد إعلان نتائج الانتخابات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت اللجنة الأمنية العليا في إقليم كوردستان، بياناً بمناسبة انتهاء عملية الاقتراع العام لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي.

وجاء في بيان اللجنة العليا للأمن بإقليم كوردستان:

بمناسبة انتهاء عملية الانتخابات للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، نتقدّم بالتهنئة إلى مواطني إقليم كوردستان والعراق عامةً الذين تمكنوا من ممارسة حقهم السياسي بحرية من خلال التصويت واختيار ممثليهم، في تجربة انتخابية جديدة تُعدّ إحدى ركائز الديمقراطية، بكل استقلالية.

كما نتوجه بالشكر والتقدير لقوات الشرطة، وشرطة المرور، والدفاع المدني، وقوات البيشمركة، وجهاز الأسايش، الذين قاموا، بتفانٍ وجهدٍ كبير، بحماية الحملات الانتخابية ومراكز الاقتراع، وساهموا مع الناخبين وموظفي المفوضية والمراقبين في إنجاح العملية الانتخابية، التي اكتملت بنجاح بفضل وعي الشعب وإرادته القوية.

كما نشكر موظفي المفوضية والمراقبين المحليين والدوليين وممثلي الكيانات السياسية الذين هيّأوا معًا الأجواء المناسبة لإجراء هذه الانتخابات بحرية وسلاسة.

وندعو المواطنين، بعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل المفوضية العليا، إلى اتباع الطرق المدنية في التعبير عن فرحهم بفوز أحزابهم أو مرشحيهم، والابتعاد عن أي تصرف خطير أو غير حضاري، مثل إطلاق العيارات النارية أو إغلاق الطرقات، لما تسببه من أضرار بشرية ومادية، ولأن مرتكبيها سيُعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

اللجنة العليا للأمن في إقليم كوردستان

للإشراف على انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي

11 تشرين الثاني 2025