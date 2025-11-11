زعيم التيار الصدري يؤكد عدم عرقلة الانتخابات رغم المقاطعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنهم لم يحاولوا عرقلة العملية الانتخابية، قائلاً: لسنا طلاب سلطة؛ بل مشروع إنقاذ وطن.

وقال الصدر: على الرغم من أمرنا بالمقاطعة.. إلا أننا لم نحاول عرقلة العملية الانتخابية، فلسنا طلاب سلطة بل مشروع إنقاذ وطن.

وأضاف: لقد أُغلقت أبواب التصويت من دون عذر إلا من نقص عدد المصوتين أمام المقاطعين الذين لم يشاركوا ببيع العراق وإعادة المجرّب جزامهم الله خيراً.

وتابع: من هنا سنحمّل المسؤولية الكاملة على المنتفعين من أصوات المقترعين لإعادة العراق إلى نصابه الحقيقي وإخراجه من عنق الزجاجة كما يعبّرون، ومن التدخلات الخارجية من هنا وهناك، وحماية الشعب من السلاح المنفلت وحصره بيد القوات الأمنية ومنها الحشد، من دون فصائل منفلتة، ومن المخاطر الخارجية المحدقة بالوطن من دون استسلام يضيع معه حقوق الشعب والمجاهدين.

وزاد: كما يقع على عاتقهم السعي الجديّ والحثيث إلى كشف الفساد والفاسدين وصفقات الفساد.. وإلا ستكون رصاصة الرحمة بجسد الديمقراطية في جسد الوطن الذي تعصف به المخاطر الداخلية والخارجية مما أذن إلى ضياع الواجبات والحقوق، ولن نسكت عن ذلك مستقبلاً،

وختم بيانه، قائلاً: ما زلنا طلاب إصلاح وإنقاذ العراق من الضياع.. والسلام ختام.