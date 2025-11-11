قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.. نسبة المشاركة في سوران تبلغ 75 بالمائة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إدارة سوران المستقلة، هيمن عثمان، إن نسبة المشاركة في التصويت العام قبل ساعة من إغلاق الصناديق بلغت 75 في المائة.

وقال مراسل كوردستان24 في سوران، إن المواطنين يتوجهون بحماس إلى مراكز الاقتراع، وحول عدم قراءة بصمات الأصابع والوجه، أضاف: حتى الآن تم تسجيل 8 حالات، ستة منها بسبب التقدم في السن وحالتان أخريان بسبب زراعة الشعر.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وقال مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان نبرد عمر، لكوردستان24، بأن الاستعدادات للانتخابات العامة قد اكتملت. وأوضح أن العملية ستكون من الساعة 7:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً.

وأضاف: "لدينا في إقليم كوردستان مليونان و800 ألف ناخب، موزعون على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع. جميع الاستعدادات قد اكتملت، وتم إرسال أجهزة الاقتراع، كما تم الانتهاء من أوراق الاقتراع وسجل الناخبين، وتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة."

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّا فقط هذا العام، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.