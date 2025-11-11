إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام في انتخابات العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أُغلِقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق منذ الساعة السابعة من صباح الثلاثاء.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.

وقال مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان نبرد عمر، لكوردستان24، بأن الاستعدادات للانتخابات العامة قد اكتملت.

وأضاف: لدينا في إقليم كوردستان مليونان و800 ألف ناخب، موزعون على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع. جميع الاستعدادات قد اكتملت، وتم إرسال أجهزة الاقتراع، كما تم الانتهاء من أوراق الاقتراع وسجل الناخبين، وتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة."

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّا فقط هذا العام، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.

التصويت الخاص:

وفي الـ 9 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، شهدت محافظات العراق وإقليم كوردستان عملية الاقتراع الخاص لنحو 1.3 مليون ناخب من قوات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والمنافذ الحدودية ووزارتي البيشمركة والداخلية في إقليم كوردستان.

كما شارك في اقتراع اليوم أكثر من 26 ألفا و500 نازح.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن إقليم كوردستان سجل أعلى نسبة مشاركة تجاوزت 97% بالمحافظات الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية.

وجرى التصويت الخاص في أكثر من 800 مركز انتخابي يضم نحو 4500 محطة موزعة في عموم البلاد.

وستكون الانتخابات مدخلاً لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو منصب رمزي إلى حد كبير مخصص للكورد، ولتسمية رئيس جديد للوزراء، وهما عمليتان تتمان عادة من طريق التوافق وقد تستغرقان أشهرا.