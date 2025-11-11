رابرين تسجل نسبة مشاركة تفوق 60% في التصويت العام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- سجلت إدارة رابرين المستقلة نسبة مشاركة بلغت 61.3% في عملية التصويت العام، التي جرت اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وذلك في 95 مركز اقتراع، وفقاً لمعلومات كوردستان24.

وبحسب البيانات، فقد أدلى 129,425 ناخباً بأصواتهم من أصل 203,338 شخصاً يحق لهم التصويت.

وأُغلِقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق منذ الساعة السابعة من صباح الثلاثاء.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.

وبلغ عدد الناخبين في إقليم كوردستان مليونين و800 ألف ناخب، وكانوا موزعين على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.

وتنافس أكثر من 7,740 مرشحاً، كان ثلثهم تقريباً من النساء، ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، بينما شارك 75 مستقلاً فقط هذا العام، على 329 مقعدًا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.

