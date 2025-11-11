مسرور بارزاني يبارك بفوز الديمقراطي الكوردستاني بأكثر من مليون صوت في انتخابات العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، بالفوز الكبير الذي حققه الحزب في انتخابات مجلس النواب العراقي بعد أن تخطى حاجز مليون صوت ضمن النتائج الأولية.

وقال مسرور بارزاني في بيانٍ له: بحمد الله تعالى، وبموقف وإرادة المواطنين المخلصين في كوردستان وأعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تجاوزت أصوات الحزب مليون صوت، وستزداد هذه الأصوات في النتائج النهائية.

وأضاف: أُهنئ رئيس وقائد شعبنا، فخامة الرئيس بارزاني، وأُهنئ أخي العزيز والقدير، نيجيرفان بارزاني، الذي أطلق تحدي المليون صوت، كما أشكر وأُثني على جميع قيادات وأعضاء وأنصار الحزب، وأُهنئ جميع شعب كوردستان.

مضيفاً: أبارك هذا النصر الكبير للعملية الديمقراطية وجميع شعب العراق.

واختتم بالقول: سنستمر بعزيمة أقوى وحماس أكبر في خدمة جميع الكوردستانيين وبلدنا نحو وطن أكثر استقراراً وإعماراً.

وتخطّى الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاجز مليون صوت في النتائج الأولية للتصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.

واليوم الثلاثاء انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق، بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.

ويحقُّ لمليونين و800 ألف ناخب في إقليم كوردستان، موزعون على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحاً، ثلثهم تقريباً من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّا فقط هذا العام، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.