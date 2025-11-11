جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان يحذر من إطلاق العيارات النارية خلال الاحتفالات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حذر جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، اليوم الثلاثاء، المواطنين من إطلاق العيارات النارية أثناء الاحتفال بالنتائج الأولية للدورة السادسة لانتخابات مجلس النواب العراقي، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تشكل خطراً على حياة المدنيين وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية.

ودعا الجهاز المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية بنفس الحذر والانضباط الذي أبدوه خلال فترة الحملة الانتخابية.

وفيما يلي نص البيان:

أيها المواطنون الأعزاء، مع إعلان النتائج الأولية للدورة السادسة لانتخابات مجلس النواب العراقي، نهيب بكم أن تعبروا عن فرحكم واحتفالاتكم بعيداً عن إطلاق العيارات النارية، فهي تصرفات غير مدنية وغير مرغوبة، وتشكل خطراً على حياة المواطنين وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية.

لذا، نناشدكم، كما كنتم ملتزمين بالتوجيهات أثناء فترة الحملة الانتخابية، أن تواصلوا الالتزام بنفس الحذر والانضباط باتباع التعليمات الأمنية في هذه المرحلة.

جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025